27 Февраля 2023
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Политика За рубежом
Фото:Накануне.RU

Вашингтон допускает в будущем пересмотр вопроса о принадлежности Крыма

Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан допустил, что вопрос принадлежности Крыма в будущем может быть пересмотрен, несмотря на позицию властей России о том, что данная тема "закрыта окончательно".

"Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придем", — заявил он в интервью телеканалу NBC News.

Салливан также отметил, что на данный момент Украина должна сфокусироваться на краткосрочных целях для получения преимущества на поле боя при поддержке Вашингтона. По его мнению, это должно помочь в результате "полностью восстановить территориальную целостность Украины".

Напомним, 24 февраля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев готовится к военным шагам по захвату Крыма. Каких-либо сроков он не указал.

Теги: сша, салливан, крым



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