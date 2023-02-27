27 Февраля 2023
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Происшествия Санкт-Петербург
Фото: скриншот с видео

В Петербурге аспирант расписал стены военкомата антивоенными лозунгами

В Санкт-Петербурге задержали 25-летнего аспиранта академического университета за проникновение в военкомат. На мужчину возбудили два уголовных дела – за разбитые окна в здании (по статье "Хулиганство") и за надписи, которые он оставил на стенах первого этажа (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ).

При этом, как передает Baza, надписи "Нет *****" и "Хватит убивать" видел только охранявший здание сотрудник полиции, а не посетители или работники военкомата. Ночью полицейский услышал звон разбитого стекла в здании военного комиссариата Выборгского района, пошел посмотреть и увидел антивоенные лозунги.  

В выходные стало известно, что Тобольский городской суд арестовал на два месяца 15-летнего школьника по делу о попытке поджога военкомата. Девятиклассника подозревают в подготовке теракта (ч. 3 ст. 30, ст. 205 УК). Сообщается, что ученик местной школы планировал устроить пожар в городском военкомате вечером 23 февраля. Он взял коктейль Молотова, зажигалку и пошел в сторону военкомата, но по дороге его задержали сотрудники ФСБ. 205 статья УК предполагает наказание до 15 лет лишения свободы.

Теги: санкт-петербург, военкомат, аспирант, антивоенные лозунги



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