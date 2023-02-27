Депутат из ХМАО отвез в Мариуполь автомобиль для медицинского взвода

Депутат думы Урая Евгений Ребякин съездил в Мариуполь и передал военным автомобиль "НИВА-2131", о котором ранее его попросили солдаты.

"Поездка в Мариуполь Донецкой Народной Республики прошла успешно, автомобиль доставлен на Донбасс и передан нашим военнослужащим, а также вручены поздравления, рисунки и открытки к Дню защитника Отечества от учеников 3 "А" класса школы Гимназии", - написал Ребякин на своей странице "ВКонтакте".

Депутат рассказал, что в феврале он получил запрос от руководства воинской части, дислоцированной в зоне выполнения боевых задач СВО (Запорожская область). Военные спрашивали, можно ли помочь медицинскому взводу второго мотострелкового батальона, нуждавшемуся в полноприводном автомобиле марки "НИВА-2131".

"Две с половиной недели и все организационные вопросы, переговоры, согласования, вопросы сбора средств, поиска нужного автомобиля, подготовки к поездке, были решены", - написал Ребякин, приложив к посту видеозапись передачи автомобиля.