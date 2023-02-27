Крупнов о демографической политике: "Хочешь получить поддержку? Стань нищим"

В демографической политике нужно переходить от мер поддержки к системному решению проблемы - закреплению статуса многодетных семей как элиты общества. Почему меры поддержки бесполезны для демографии, рассказал председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов на платформе медиагруппы "Патриот" в программе "Семейные ценности".

Он заявил, что вообще против всяких мер поддержки, пояснив свою позицию.

"Нам пора от мер поддержки переходить к статусу многодетной семьи как элиты и передового авангарда нашего общества, а это не мера поддержки. Вот если говорить про армию, то ее надо обуть, одеть, вооружить, а не меры поддержки оказывать. Никто же не спрашивает: какие меры поддержки оказывать армии?

И нам надо создать армию многодетных, то есть полностью их обеспечить. Например, у нас есть закон о статусе судей. И никто не обсуждает, какие меры поддержки оказывать судьям. Должен быть зал заседания, секретари и т.д. В законе о статусе члена Совета Федерации пишется четко, что он должен быть обеспечен тем-то и тем-то. А многодетным семьям - какое счастье! - давайте им что-то подбросим. Так давайте мы статус многодетной семьи определим, а потом и мер поддержки не нужно будет. А если у нас выступает вице-премьер и говорит, что 57% многодетных семей за чертой бедности, то о чем мы говорим? Их нужно вытаскивать оттуда! И меры поддержки свели только к нуждающимся, а не к каждой многодетной семье. Хватит "поддерживать"! Нужно не поддерживать, а обеспечить полноценную возможность для воспитания детей", - призвал Юрий Крупнов.

Он возмущается, что никто во власти не обращает внимания на призывы президента Владимира Путина сделать трехдетную семью нормой, что необходимо для сохранения России. Чиновники равняются на "развитые" страны, где рождаемость тоже крайне низка и которые вымирают. При этом сетуется на недостаток рабочей силы. Но это является прямым следствием катастрофически низкой рождаемости.

Вредным и абсурдным является также разное отношение к многодетным по регионам России.

"[Многодетный] человек приезжает в Москву, и он не может сходить в Третьяковскую галерею бесплатно, потому что он из другого региона. То есть он чужой. Как это так в одной стране? Если это многодетная семья, то нужно иметь равные права по территории всей страны и просто иметь удостоверение, где написано, что пройти можно везде, и это не обсуждается", - сказал эксперт.

Удостоверение многодетного родителя должно иметь такую же силу, как удостоверение депутата, тогда и многодетными будут стремиться стать миллионы людей, что даст подъем рождаемости, уверен он. Для этого нужен федеральный закон о статусе многодетных семей с готовностью действительно финансировать демографию, чтобы спасти страну.

"А в нынешней лукавой политике доминирует "социалка", демография вытесняется, а адресная поддержка делает ставку только на нуждающихся. Хочешь получить поддержку? Стань нищим", - описал Крупнов текущую демографическую политику.

При сохранении нынешних тенденций рождаемости к концу века население России уменьшится в два раза. Через несколько лет "естественная" убыль вырастет почти до миллиона человек в год. Единственный путь избежать этого сценария - добиться значительного роста рождаемости.