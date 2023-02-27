27 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

В Новосибирске и Петербурге задержали подростков-последователей "ЧВК Рёдан"

В торговых центрах Петербурга и Новосибирска задержали подростков, которых считают последователями молодежной субкультуры ЧВК "Рёдан".

По данным "Фонтанки", после потасовки в торговом центре "Галерея" задержали 152 несовершеннолетних. Как пишет издание, нападение произошло на одного из подростков, который был одет в черную одежду с изображением паука.

Следственный комитет сообщил, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). По данным ведомства, группа лиц нарушала общественный порядок в ТРЦ "Галерея", из-за чего пострадали несколько человек.

В Новосибирске в одном из ТЦ полиция также задержала несколько человек "с целью недопущения противоправных деяний", сообщили РБК в ГУ МВД по области. Несовершеннолетние доставлены в отделы полиции.

Об инцидентах в торговых центрах с участием подростков пишут казанские СМИ.

Также сообщалось, что в Москве полиция разбирается в деле о массовой драке в торговом центре "Авиапарк". Ее устроили подростки, относящие себя к новому субкультурному движению "ЧВК Рёдан". Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

Движение "вдохновлено" персонажами японской манги "Hunter x Hunter". В комиксе Рёдан — преступная организация, у каждого ее члена есть тату двенадцатилапого паука. Московские же школьники из последователей движения противостоят футбольным фанатам, лицам неславянской внешности и националистам. Они носят клетчатые штаны и изображение паука с цифрой 4 на куртках.

Теги: чвк рёдан, подростки, тц, петербург, новосибирск



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