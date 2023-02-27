27 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба Банка России

"Ъ": ЦБ может сократить штат центрального аппарата на тысячу человек

Центральный аппарат Центробанка России может в ближайшие два месяца сократить штат на 1 тыс. сотрудников. Также "разнарядки по сокращениям" переданы в региональные подразделения регулятора, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Они отмечают, что за весенней волной сокращений последует осенняя. Цель – оптимизация расходов.

Сократить расходы ЦБ планирует и за счет других методов экономии. Один из инсайдеров сообщил, что для сотрудников уже отменена материальная помощь, которая выплачивалась к отпуску и составляла два месячных оклада.

С 2015 года численность сотрудников Центрального банка России уже сократилась на 30%. Процесс продолжится, сообщили в ЦБ.

Между тем, эксперты не видят проблемы в таких сокращениях, поскольку ЦБ не раз ругали за раздутый штат: больше штат у центробанка только в Китае.

Один из инсайдеров говорит, что запланированная оптимизация связана в том числе с необходимостью создания подразделений ЦБ на присоединенных территориях.

Теги: центральный банк россии, сокращения, штат, сотрудники



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