"Ъ": ЦБ может сократить штат центрального аппарата на тысячу человек

Центральный аппарат Центробанка России может в ближайшие два месяца сократить штат на 1 тыс. сотрудников. Также "разнарядки по сокращениям" переданы в региональные подразделения регулятора, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники. Они отмечают, что за весенней волной сокращений последует осенняя. Цель – оптимизация расходов.

Сократить расходы ЦБ планирует и за счет других методов экономии. Один из инсайдеров сообщил, что для сотрудников уже отменена материальная помощь, которая выплачивалась к отпуску и составляла два месячных оклада.

С 2015 года численность сотрудников Центрального банка России уже сократилась на 30%. Процесс продолжится, сообщили в ЦБ.

Между тем, эксперты не видят проблемы в таких сокращениях, поскольку ЦБ не раз ругали за раздутый штат: больше штат у центробанка только в Китае.

Один из инсайдеров говорит, что запланированная оптимизация связана в том числе с необходимостью создания подразделений ЦБ на присоединенных территориях.