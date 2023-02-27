27 Февраля 2023
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра В России
Фото: Накануне.RU

Прокурор Югры не увидел преступления в том, что "все в доле"

Депутат Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин в своем telegram-канале рассказал о результатах прокурорской проверки высказывания губернатора Югры Натальи Комаровой о том, что "все в доле".

Прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин указал, что фрагмент видеозаписи "не содержит конкретных сведений о нарушениях закона". По мнению Евгения Ступина, этот ответ "удивительный".

"Прокурор ХМАО признал подлинность видеозаписи, сообщил о многих уголовных делах коррупционной направленности, возбужденных в округе как в отношении подрядчиков, так и в отношении заказчиков, то есть подчиненных Комаровой. Но сама Комарова, управляющая этим процессом и утверждавшая, что все – в доле, ни в чем не виновата. Оснований для принятия актов прокурорского реагирования нет. Буду обжаловать ответ в генеральную прокуратуру", – написал Ступин.

Ответ Евгения Ботвинкина Евгению Ступину(2023)|Фото: Евгений Ступин, депутат Мосгордумы

В начале января несколько telegram-каналов опубликовали видеозапись беседы Комаровой с председателем думы города Когалыма Аллой Говорищевой, которая подняла проблему соблюдения подрядчиками сроков строительства. Как следует из записи, Комарова заявила, что "каждый раз в ходе глубокой разработки выходим сами на себя, на заказчика".

"Потому что у нас есть такая забава, игра – мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать проектно-сметную документацию. Там все в доле", – отметила губернатор.

Сказав это, она тут же обратилась к организаторам эфира: "Вы выключили всё?" После этого запись оборвалась. Позже департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры заявил о том, что фраза была ироничной, а публикации СМИ по этому поводу – не что иное как информационная атака на руководителя региона.

"Распространившееся в сети интернет видео со встречи губернатора Югры Натальи Комаровой с главой, председателем думы Когалыма и депутатами – фрагмент разговора, в ходе которого глава региона с очевидной степенью иронии обозначила наличие всеобщих, не только региональных проблем при строительстве социальных объектов, связанных с проведением конкурсных процедур. <...> В настоящий момент мы видим искусственное продвижение этой темы с ярко выраженным интересом нанести репутационный ущерб имиджу губернатора, то есть информационную атаку с использованием аналогичных технологий, которые сейчас применяются против Вооруженных сил РФ и государственных органов страны в целом", – говорится в сообщении департамента.

Между тем, с момента того выступления Комаровой якобы подорожал еще на 6 млрд руб. главный недострой Югры — Нижневартовская окружная больница, которую не могут сдать с 2007 года и стоимость строительства которой составляет уже порядка 30 млрд руб. Официального подтверждения этой информации пока не поступило.

Окружная клиническая больница в Нижневартовске(2017)|Фото: Дума Югры

Теги: Евгений Ступин, Наталья Комарова, все в доле



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