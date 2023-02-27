27 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: gorod.gov.spb.ru/problems/4058142/ скрин

В ГИБДД предупредили водителей Екатеринбурга о мокром снеге и безопасности на дорогах

Сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга предупредили местных водителей об осадках в виде мокрого снега, а также необходимости соблюдать ПДД в непогоду.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу, 27 февраля в городе и районах Свердловской области ожидается мокрый снег. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал между автомобилями, а также быть аккуратнее при маневрах на дороге.

"В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие. Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен (капюшон и т.д.), что может привести к дорожному происшествию", - заявили в Госавтоинспекции.

Пешеходов также просят быть внимательнее на дороге: при выходе на проезжую часть снимать капюшон и наушники, а также помнить, что тормозной путь автомобиля на снежном покрытии значительно увеличивается.

Напомним, ранее в МЧС по Свердловской области также предупреждали об обильных осадках 27 февраля. По заявлениям синоптиков, сегодня в регионе ожидаются порывы ветра до 15 м/с и выпадение снега.

Теги: ГИБДД, мокрый снег, осадки, водитель



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