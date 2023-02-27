Роспотребнадзор нашел сухофрукты с живыми насекомыми в екатеринбургском магазине

В Екатеринбурге Роспотребнадзор проверил информацию о продаже сухофруктов с насекомыми. В итоге данные подтвердились.

Ранее жительница уральской столицы сообщила в соцсетях, что в магазине одной из крупных торговых сетей она купила смесь сухофруктов, в которой ползали живые насекомые. После этого специалисты организовали проверку.

Как сообщили Накануне.RU в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, речь идет о магазине "Пятерочка" на улице Чкалова, 258. Было проведено контрольное мероприятие без взаимодействия с юридическим лицом.

"В магазине обнаружена продукция – фасованная смесь сухофруктов – с посторонними включениями в виде насекомых и личинок. Кроме того, продукция не имела маркировки", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что по итогам проверки продавцу и изготовителю были выданы предостережение и рекомендации.