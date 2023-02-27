Суд отменил приговор депутату Самсонову по делу о растлении ребенка

27 Февраля 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Что произошло в Угледаре

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Дальневосточный ФО В России
Фото: kavkazplus.com

Суд отменил приговор депутату Самсонову по делу о растлении ребенка

Приморский краевой суд отменил приговор приморскому депутату Заксобрания Приморья Артему Самсонову по уголовному делу о растлении ребенка.

Как сообщает РИА Новости, дело передано на новое рассмотрение.

Мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест сроком на три месяца, Самсонов освобожден из-под стражи. Вину он не признает.

В январе Приморский краевой суд вернул в нижестоящую инстанцию уголовное дело Самсонова для проверки доводов жалобы защиты о нарушениях при вынесении приговора.

Напомним, Самсонов был задержан в ноябре 2021 года. У него дома прошел обыск. В СКР сообщали, что депутат при общении с 11-летним ребенком показывал ему "предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". СМИ сообщили, что речь идет о демонстрации ребенку секс-игрушки. Сообщалось, что свидетели и сам ребенок прошли допрос, в том числе с использованием "детектора лжи". В сентябре 2022 года Самсонов получил 13 лет колонии.

Теги: самсонов, растление ребенка, приговор



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.01.2023 10:10 Мск Суд вернул в нижестоящую инстанцию дело депутата заксобрания Приморья, получившего срок за растление ребенка
Ранее 20.09.2022 09:04 Мск Депутата заксобрания Приморья приговорили к 13 годам по делу о растлении ребенка
Ранее 11.01.2022 14:47 Мск Обвиняемый в педофилии депутат заксобрания Приморья вновь объявил голодовку
Ранее 02.12.2021 13:02 Мск Приморскому депутату-коммунисту Самсонову предъявили обвинение в растлении ребенка
Ранее 24.11.2021 10:52 Мск Защита приморского депутата, подозреваемого в растлении ребенка, заявила о ложных показаниях свидетелей
Ранее 17.11.2021 15:09 Мск Приморский депутат-коммунист, подозреваемый в растлении ребенка, объявил голодовку
Ранее 17.11.2021 10:29 Мск Депутат приморского заксобрания демонстрировал ребенку "предмет интимного характера" - СКР
Ранее 17.11.2021 09:40 Мск Во Владивостоке депутат-коммунист стал фигурантом дела о педофилии, он задержан


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети