Суд отменил приговор депутату Самсонову по делу о растлении ребенка

Приморский краевой суд отменил приговор приморскому депутату Заксобрания Приморья Артему Самсонову по уголовному делу о растлении ребенка.

Как сообщает РИА Новости, дело передано на новое рассмотрение.

Мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест сроком на три месяца, Самсонов освобожден из-под стражи. Вину он не признает.

В январе Приморский краевой суд вернул в нижестоящую инстанцию уголовное дело Самсонова для проверки доводов жалобы защиты о нарушениях при вынесении приговора.

Напомним, Самсонов был задержан в ноябре 2021 года. У него дома прошел обыск. В СКР сообщали, что депутат при общении с 11-летним ребенком показывал ему "предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении". СМИ сообщили, что речь идет о демонстрации ребенку секс-игрушки. Сообщалось, что свидетели и сам ребенок прошли допрос, в том числе с использованием "детектора лжи". В сентябре 2022 года Самсонов получил 13 лет колонии.