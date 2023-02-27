27 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В выходные в Верхней Пышме сгорел текстильный цех

В Верхней Пышме в это воскресенье произошел пожар - горело здание текстильного цеха по ул. Калинина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС по Свердловской области, к моменту прибытия спасателей, огнем было охвачено 200 кв.м. цеха. Трое человек эвакуировались еще до приезда пожарных - никто не пострадал.

Пожар в текстильном цехе на ул.Калинина в Верхней Пышме(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Пожар в текстильном цехе на ул.Калинина в Верхней Пышме(2023)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 16.37, в 17.49 он был локализован, а спустя еще 8 минут открытое горение было ликвидировано. в 19.10 пожар был полностью потушен. Для этого было привлечено 13 единиц спецтехники и 41 человек личного состава.

Теги: текстильный цех, Верхняя Пышма, пожар



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