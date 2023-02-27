В выходные в Верхней Пышме сгорел текстильный цех

В Верхней Пышме в это воскресенье произошел пожар - горело здание текстильного цеха по ул. Калинина.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС по Свердловской области, к моменту прибытия спасателей, огнем было охвачено 200 кв.м. цеха. Трое человек эвакуировались еще до приезда пожарных - никто не пострадал.

Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 16.37, в 17.49 он был локализован, а спустя еще 8 минут открытое горение было ликвидировано. в 19.10 пожар был полностью потушен. Для этого было привлечено 13 единиц спецтехники и 41 человек личного состава.