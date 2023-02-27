Импорт "айфонов" в Россию из Индии вырос вдвое

Импорт iPhone в Россию из Индии в мае-декабре 2022 года удвоился по сравнению с тем же периодом 2021 года и достиг 165 тыс. штук. Отчет холдинга GS Group, на который ссылаются "Ведомости", говорит, что общий объем параллельного импорта iPhone в Россию в 2022 году на 15% состоял из поставленных из Индии устройств.

В 2021 же году доля Индии в поставках товаров Apple в Россию составляла 2,2%.

Крупнейшим поставщиком "айфонов" в Россию остается Китай.

Объем параллельного импорта самртфонов Apple в Россию в 2022 году оказался втрое ниже официального импорта в 2021 году.