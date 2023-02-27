Пермские активисты провели субботник в память о Немцове

Пермские участники организации гражданских активистов (ОГрА) и регионального отделения партии народной свободы (ПАРНАС) вышли на субботник в память о Борисе Немцове, сообщили Накануне.RU в партии.

Мероприятие прошло у памятника жертвам политических репрессий на Егошихинском кладбище. Дежурили полицейские, однако задержаний не было. После субботника активисты возложили цветы к памятнику.

Отметим, что организация дважды пыталась согласовать митинг, но получила отказ от мэрии.

"Мы выиграли суд. Бумага с отказом была признана незаконной. Но нам отказали повторно, по другому основанию. Мы подготовили новый иск, продолжим обжаловать отказ", - сообщили в ОГрА.

Напомним, политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту столицы.

Годом ранее власти Перми также не согласовали митинг памяти.