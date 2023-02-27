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Политика Приволжский ФО Пермский край
Фото: sledcom.ru/

Пермские активисты провели субботник в память о Немцове

Пермские участники организации гражданских активистов (ОГрА) и регионального отделения партии народной свободы (ПАРНАС) вышли на субботник в память о Борисе Немцове, сообщили Накануне.RU в партии.

Мероприятие прошло у памятника жертвам политических репрессий на Егошихинском кладбище. Дежурили полицейские, однако задержаний не было. После субботника активисты возложили цветы к памятнику.

Отметим, что организация дважды пыталась согласовать митинг, но получила отказ от мэрии.

"Мы выиграли суд. Бумага с отказом была признана незаконной. Но нам отказали повторно, по другому основанию. Мы подготовили новый иск, продолжим обжаловать отказ", - сообщили в ОГрА.

Напомним, политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту столицы.

Годом ранее власти Перми также не согласовали митинг памяти.

Теги: борис немцов, акция памяти, шествие, согласование, митинг



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.02.2023 13:21 Мск Администрация Перми отказала активистам в проведении митинга в память о Немцове


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