Направлено в суд дело уральца, застрелившего продавца автомобиля

На Среднем Урале передано в суд уголовное дело об убийстве и других преступлениях. Жертвой стал мужчина, продававший автомобиль.

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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказался уроженец Камышлова. Как показало расследование, в начале 2022 года уралец нашел в интернете объявление о продаже автомобиля марки "Вольво" стоимостью более 2,3 млн рублей. По телефону он договорился с собственником о встрече возле кинотеатра на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле.

Однако 11 марта под надуманным предлогом проверки исправности авто злоумышленник предложил проехать в другое место. Убедившись, что на участке безлюдно, преступник выхватил из сумки пистолет и потребовал от владельца покинуть машину.

Когда тот отказался, то получил четыре выстрела в голову. После этого убийца отвез бездыханное тело в лес и засыпал его снегом. В салоне он нашел сотовый телефон потерпевшего и документы для продажи автомобиля, в том числе паспорт, которые похитил. В дальнейшем он был задержан.

Обвинительное заключение по уголовному делу утвердил лично прокурор региона Борис Крылов. Сейчас оно направлено на рассмотрение в Свердловский областной суд.