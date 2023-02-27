Белгородский губернатор остается в больнице

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков остается в больнице. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Давно не выходил на связь. Мне намного лучше, но врачи еще пока оставляют в больнице. Решил с ними не спорить", - написал глава региона.

Гладков, судя по всему, был госпитализирован в пятницу и тогда говорил, что пробудет в больнице выходные, а с началом новой недели выйдет на работу. Но, видимо, ситуация изменилась.

Он не сообщил, с чем именно связана госпитализация. СМИ сообщали, что у губернатора пищевое отравление.