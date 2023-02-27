27 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Зеленский ввел санкции против Морокова и других детских омбудсменов

В отношении уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова введены санкции со стороны Украины. Как сообщают РИА Новости, в список Зеленского также попал Данило Трубицын (ЯНАО) и другие детские омбудсмены. Должности лиц нон грата не указаны, однако персональная информация совпадает с данными уполномоченных по правам ребенка в РФ.

Под ограничения также попали: Ольга Ярославцева - Москва, Ксения Мишонова - Московская область, Анна Митянина - Санкт-Петербург, Светлана Адаменко - Ставропольский край, Наталия Листопадова - Курская область, Лариса Мосалигина - Тверская область, Галина Пятых - Белгородская область, Екатерина Сморода - Ульяновская область, Сергей Канищев - Воронежская область, Наталия Зыкова - Тульская область, Петр Перевезенцев - Хабаровский край и другие региональные омбудсмены.

Санкции вводятся на 50 лет. В течение этого времени физлицам запрещен въезд на Украину, их активы на территории страны заблокированы, а вывод капиталов за пределы Украины будет запрещен.

Помимо этого, под санкциями сроком на 10 лет оказались шесть организаций: АНО "Дом для мамы", "Всероссийский студенческий корпус спасателей", Российский Красный Крест, ООО "Никея", "Русская гуманитарная миссия" и "Народный фронт". Сроком на 50 лет санкции введены в отношении благотворительного фонда "Гольфстрим".

Теги: Мороков, омбудсмен, Зеленский, Украина



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