27 Февраля 2023
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Армия и ВПК ДНР и ЛНР
Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

В ДНР из украинских пленных создали батальон имени Богдана Хмельницкого

В ДНР сформировали добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, в котором служат пленные солдаты ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости один из командиров подразделения Андрей Тищенко.

В подразделении, по его словам, сейчас около 70 человек, из которых 95% — бывшие украинские военные с боевым опытом. При этом он ожидает пополнения.

"Формирование батальона на этапе получения российского гражданства, получения паспорта, подписания контракта и убывания в лагерь для дальнейшей подготовки, переподготовки и формирования", — сообщил Тищенко.

Ранее сообщалось, что в сентябре украинские военнопленные, которые содержатся в колонии в Еленовке, обратились к Народному совету ДНР с просьбой о присоединении к формируемому казачьему батальону имени Богдана Хмельницкого.

Теги: военнопленные, батальон имени богдана хмельницкого, днр



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