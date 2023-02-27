ООН и Турция ждут от Запада гарантий по "зерновой сделке"

Турция и ООН работают для получения железобетонных гарантий по выходу российской агропродукции и аммиака на рынки, ждут от Запада их обнародования, что поможет продлению и эффективной работе "зерновой сделки".

"Да, мы хотим получить гарантии от западных стран, что не будет никаких препятствий (по выходу российской продукции и аммиака). На данный момент имеются препятствия по логистике, страховке и оплате. Хотелось бы получить от западных стран железобетонные гарантии, причем чтобы это было обнародовано. Это, конечно же, поможет беспрепятственной работе черноморской зерновой инициативы", - заявил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.

Срок действия "зерновой сделки" завершается 18 марта.

Напомним, 22 июля 2022 г. Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна. В ноябре 2022 г. стало известно о продлении сделки на 120 дней.