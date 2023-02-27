Корпоративный университет ТМК презентовал промышленникам практики по повышению вовлеченности персонала

Корпоративный университет Трубной металлургической компании (ТМК) ТМК2U организовал выездное заседание комитета по социальному партнерству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), в рамках которого руководители крупных предприятий Урала обсудили внедрение лучших практик повышения вовлеченности персонала.

Как сообщает пресс-служба ТМК, мероприятие состоялось на площадке Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в ТМК). Представители ТМК2U презентовали собственные методики повышения вовлеченности персонала. В рамках мероприятия состоялась кейс-сессия, где участники представили применяемые инструменты вовлечения сотрудников в бизнес-процессы компании для достижения максимальной эффективности и, в конечном счете, развития промышленности в регионе.

Также члены комитета СОСПП посетили Финишный центр по производству труб нефтяного сортамента ПНТЗ, где познакомились с передовым опытом организации производственных процессов и корпоративной культурой ТМК.

"Вовлеченность персонала напрямую влияет на бизнес-показатели предприятия, поэтому представителям HR-служб очень важно совместно выявлять актуальные инструменты и делиться наработками, которые помогают повысить мотивацию и лояльность сотрудников. Корпоративный университет ТМК2U обладает обширным портфелем собственных разработок в этой области, которые с успехом могут применяться не только в ТМК, но и на других промышленных предприятиях", — отметила директор по развитию клиентских программ Корпоративного университета ТМК2U Ольга Рудь.

ТМК регулярно делится лучшими практиками в рамках выездных заседаний комитетов СОСПП, а предприятия компании выступают площадками для их проведения. Так, в 2022 году промышленники и предприниматели обсуждали на ПНТЗ инновации в сфере энергетики, вопросы производственной безопасности и охраны труда.