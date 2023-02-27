27 Февраля 2023
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Общество
Фото: пресс-служба Трубной металлургической компании

Корпоративный университет ТМК презентовал промышленникам практики по повышению вовлеченности персонала

Корпоративный университет Трубной металлургической компании (ТМК) ТМК2U организовал выездное заседание комитета по социальному партнерству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП), в рамках которого руководители крупных предприятий Урала обсудили внедрение лучших практик повышения вовлеченности персонала.

Как сообщает пресс-служба ТМК, мероприятие состоялось на площадке Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ, входит в ТМК). Представители ТМК2U презентовали собственные методики повышения вовлеченности персонала. В рамках мероприятия состоялась кейс-сессия, где участники представили применяемые инструменты вовлечения сотрудников в бизнес-процессы компании для достижения максимальной эффективности и, в конечном счете, развития промышленности в регионе.

Также члены комитета СОСПП посетили Финишный центр по производству труб нефтяного сортамента ПНТЗ, где познакомились с передовым опытом организации производственных процессов и корпоративной культурой ТМК.

"Вовлеченность персонала напрямую влияет на бизнес-показатели предприятия, поэтому представителям HR-служб очень важно совместно выявлять актуальные инструменты и делиться наработками, которые помогают повысить мотивацию и лояльность сотрудников. Корпоративный университет ТМК2U обладает обширным портфелем собственных разработок в этой области, которые с успехом могут применяться не только в ТМК, но и на других промышленных предприятиях", — отметила директор по развитию клиентских программ Корпоративного университета ТМК2U Ольга Рудь.

ТМК регулярно делится лучшими практиками в рамках выездных заседаний комитетов СОСПП, а предприятия компании выступают площадками для их проведения. Так, в 2022 году промышленники и предприниматели обсуждали на ПНТЗ инновации в сфере энергетики, вопросы производственной безопасности и охраны труда.

Теги: Трубной металлургическая компания, персонал, практики, корпоративный университет



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