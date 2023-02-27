27 Февраля 2023
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Фото: Алексей Колчин / Общероссийская общественная организация &quot;Российский футбольный союз&quot;

Екатеринбургский МФК "Синара" стал трехкратным обладателем Кубка России

В минувшее воскресенье екатеринбургский мини-футбольный клуб "Синара" обыграл московский КПРФ в финале Кубка России сезона-2022/23.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, встреча завершилась в дополнительное время со счетом 5:3. Дублем в составе победителей отметился Павел Карпов, еще по голу на счету Григория Валеева, Валерия Демина и Сергея Абрамова. У КПРФ дубль оформил Чавес Шимбинья, еще один мяч в активе Денера.

"Синара" - "КПРФ" в финальном матче Кубка России(2023)|Фото: Алексей Колчин / Общероссийская общественная организация "Российский футбольный союз"

Благодаря этой победе "Синара" стала трехкратным обладателем Кубка России. Ранее МФК выигрывал трофей в сезонах-2006/07 и 2021/22.

Напомним, что Финал четырех Кубка России по мини-футболу сезона-2022/23 проходил в Екатеринбурге. В нем участвовали четыре команды.

"Синара" - обладатель Кубка России по мини-футболу(2023)|Фото: Алексей Колчин / Общероссийская общественная организация "Российский футбольный союз"

Теги: Синара, Кубок России, победа



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Ранее 08.02.2023 14:16 Мск Екатеринбург примет Финал четырех Кубка России по мини-футболу


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