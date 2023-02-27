Екатеринбургский МФК "Синара" стал трехкратным обладателем Кубка России

В минувшее воскресенье екатеринбургский мини-футбольный клуб "Синара" обыграл московский КПРФ в финале Кубка России сезона-2022/23.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, встреча завершилась в дополнительное время со счетом 5:3. Дублем в составе победителей отметился Павел Карпов, еще по голу на счету Григория Валеева, Валерия Демина и Сергея Абрамова. У КПРФ дубль оформил Чавес Шимбинья, еще один мяч в активе Денера.

Благодаря этой победе "Синара" стала трехкратным обладателем Кубка России. Ранее МФК выигрывал трофей в сезонах-2006/07 и 2021/22.

Напомним, что Финал четырех Кубка России по мини-футболу сезона-2022/23 проходил в Екатеринбурге. В нем участвовали четыре команды.