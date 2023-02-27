Бывшая пресс-секретарь Медведева уйдет из ВЭБа

Зампред ВЭБа, экс-пресс-секретарь президента и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова с 1 марта покидает госкорпорацию и переходит на работу в Московскую школу управления "Сколково" на должность директора по развитию.

"Я очень благодарна Игорю Шувалову (председатель ВЭБ.РФ) и ВЭБу за четыре с половиной года работы. Нам удалось реализовать целый ряд важных проектов, многие из которых продолжаются, - это строительство школ по концессионной модели, запуск социально-культурных проектов в городах, где присутствует ВЭБ, и другие", - сказала Тимакова РБК.

По ее словам, "пришло время попробовать себя на новом направлении". В должности директора по развитию Московской школы управления "Сколково" Тимакова, в частности, будет отвечать за развитие новых образовательных проектов и новую стратегию школы "в текущих условиях", сообщил РБК источник в Сколково. По его словам, переход Тимаковой в "Сколково" логичен: она четыре с половиной года входит в состав совета директоров школы управления, а ВЭБ.РФ является одним из основных кредиторов образовательной организации.

Наталья Тимакова заняла пост зампреда ВЭБа в сентябре 2018 г. после ухода с поста пресс-секретаря премьер-министра – замруководителя аппарата правительства при премьере Дмитрии Медведеве. В качестве пресс-секретаря Медведева Тимакова проработала в общей сложности десять лет – сначала в период его президентства (2008–2012), затем – в период премьерства (с 2012 по 2018 г.; правительство Медведева было отправлено в отставку в 2020-м). До назначения пресс-секретарем Медведева Тимакова возглавляла пресс-службу президента (2002–08), также в разные годы занимала должности замначальника пресс-службы президента, и. о. пресс-секретаря председателя правительства. До прихода на госслужбу Наталья Тимакова работала журналистом "Московского комсомольца", "Коммерсанта", "Интерфакса".