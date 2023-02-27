27 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.ru

С 1 апреля власти РФ могут запустить эксперимент по маркировке радиоэлектроники

Кабмин России с 1 апреля может запустить эксперимент по маркировке радиоэлектроники.

На первом этапе будет затронуты розетки, светочувствительные проводники, лампы и светотехника. Параллельно власти намерены ввести утильсбор на зарубежную электронику, доходы от которого планируется направить не только на переработку, но и на поддержку российских производителей техники и компонентов.

В части утильсбора речь идет о его введении на электронику, содержащую золото и редкоземельные металлы. Весной 2022 года при подготовке программы развития отечественной электронной промышленности, реализацию которой оценивали в 2,7 трлн руб. до 2030 года, правительство рассматривало утильсбор как один из механизмов финансирования, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, молочку уже наносят уникальный код, который невозможно подделать, так как он защищен криптографически. Покупатель сканирует код и через мобильное приложение узнает о товаре все – начиная от реальных сроков годности, а в магазинах часто указывают не верные даты, до ветеринарного сертификата на сырье.

Теги: маркировка, правительство, радиоэлектроника



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