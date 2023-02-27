С 1 апреля власти РФ могут запустить эксперимент по маркировке радиоэлектроники

Кабмин России с 1 апреля может запустить эксперимент по маркировке радиоэлектроники.

На первом этапе будет затронуты розетки, светочувствительные проводники, лампы и светотехника. Параллельно власти намерены ввести утильсбор на зарубежную электронику, доходы от которого планируется направить не только на переработку, но и на поддержку российских производителей техники и компонентов.

В части утильсбора речь идет о его введении на электронику, содержащую золото и редкоземельные металлы. Весной 2022 года при подготовке программы развития отечественной электронной промышленности, реализацию которой оценивали в 2,7 трлн руб. до 2030 года, правительство рассматривало утильсбор как один из механизмов финансирования, сообщает "Коммерсант".

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