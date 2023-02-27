Американский конгрессмен заявил, что Китай намерен поставить России сотни беспилотников

Глава комитета палаты представителей американского Конгресса по международным делам Майкл Маккол заявил ABC News, что КНР рассматривает возможность поставки РФ беспилотников.

Он сослался на данные разведки. Речь идет о сотнях дронов. Как утверждает конгрессмен, Пекин также может поставить Москве. Речь об этом будет идти на встрече президента России Владимир Путин и председателя КНР Си Цзиньпин, которая состоится в ближайшие дни.

Ранее американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты предупредили Китай о последствиях возможного предоставления России летальных вооружений для использования в ходе конфликта на Украине. Это будет красной линией.