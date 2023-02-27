27 Февраля 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: www.talks.su

Американский конгрессмен заявил, что Китай намерен поставить России сотни беспилотников

Глава комитета палаты представителей американского Конгресса по международным делам Майкл Маккол заявил ABC News, что КНР рассматривает возможность поставки РФ беспилотников.

Он сослался на данные разведки. Речь идет о сотнях дронов. Как утверждает конгрессмен, Пекин также может поставить Москве. Речь об этом будет идти на встрече президента России Владимир Путин и председателя КНР Си Цзиньпин, которая состоится в ближайшие дни.

Ранее американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты предупредили Китай о последствиях возможного предоставления России летальных вооружений для использования в ходе конфликта на Украине. Это будет красной линией.

Теги: Китай, США, беспилотники, спецоперация



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Ранее 19.02.2023 20:06 Мск В США заявили, что поставки оружия КНР в Россию для боев на Украине станут красной линией


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