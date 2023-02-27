В России могут ввести сертификат для новорожденных детей

В России предложено ввести новый вид государственной помощи — сертификат для новорожденного ребенка.

Предполагается, что его будут получать семьи с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов. Соответствующий проект закона подготовила к внесению в Госдуму фракция ЛДПР.

Стоимость сертификата может составить около 30 тыс. руб. Речь идет о сертификате, который можно будет потратить на товары первой необходимости для новорожденного, сообщают "Известия".