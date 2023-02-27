Зеленский ввел санкции против "Народного фронта" и структур Пригожина

Стало известно, против кого были введены санкции, ранее объявленные украинским лидером Владимиром Зеленским.

Как следует из указа президента на сайте его офиса, ограничения введены против ряда физических и юридических лиц из России. Под санкции, в частности, попали движение "Народный фронт "За Россию" и структуры бизнесмена Евгения Пригожина.

На десять лет введены ограничения против компаний "Конкорд М", "Конкорд менеджмент и консалтинг", "Комбинат питания", "Федеральное агентство новостей" и "ЧВК Вагнер Центр".

Также санкции введены в отношении благотворительного фонда "Гольфстрим", организации Красного Креста в России, молодежной организации "Всероссийский студенческий корпус спасателей" и организации "Дом для мамы".

В отношении физических лиц ограничения введены против спортсменов Елены Исинбаевой и Александра Попова, президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева и почетного президента Олимпийского комитета России Виталия Смирнова.

Как сообщалось ранее, Зеленский подписал три указа, которые вводят ограничения.