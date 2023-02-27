За год после начала спецоперации отношение к ней россиян не изменилось

Спустя год после начала специальной военной операции граждане России не поменяли своего отношения к ней.

Об этом стало известно после опроса исследовательской службы Russian Field. 69% участников исследования до сих пор поддерживают спецоперацию, не поддерживают 22% респондентов.

34% опрошенных отменили бы решение о ее начале, если бы у них была такая возможность, 52% не стали бы ничего менять. При этом число противников и сторонников дальнейшего углубления боевых действий составляет 52% и 42%, сообщает "Коммерсант".

Ранее стало известно об отношении россиян к специальной военной операции — опрос провел ВЦИОМ.