27 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: instagram.com/damedvedev

Медведев: Кризис был спровоцирован "оборзевшей от своей безнаказанности англосаксонской цивилизацией"

"Нынешний геополитический кризис" был спровоцирован "оборзевшей от своей безнаказанности англосаксонской цивилизацией".

Об этом сообщил бывший президент России, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он назвал две "точки невозврата", которые привели к напряженности в международных отношениях.

Политик упоминает войну в Грузии 2008 года, называя бывшего президента Михаила Саакашвили придурком, наркоманом и авантюристом, а также события 2014 года, приведшие к утрате украинским руководством контроля над Крымом.

"Любая рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира, а то и больше", — указал Медведев. Он считает, что политика Запада ведет к апокалипсису и исходящим радиацией дымным завалам, сообщают "Известия".

Также Медведев заявил, что вопрос о существовании России будет решен вместе с вопросом существования всей человеческой цивилизации.

Теги: Медведев, кризис, Запад



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Ранее 27.02.2023 01:00 Мск Медведев: Вопрос существования России — вопрос для всей цивилизации
Ранее 24.02.2023 11:19 Мск Медведев подвел итоги первого года спецоперации


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