Большинство россиян перестали помогать другим деньгами

46% россиян в 2022 году практически ни разу не сделал пожертвования ни в каком виде.

Как показал опрос Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики (ВШЭ), 35% делали это редко, 7% – только однажды. Согласно исследованию, регулярно жертвует деньги в той или иной форме только 12% граждан.

10% от числа жертвовавших средства делали это с помощью каких-либо организаций, в том числе благотворительных, но чаще всего респонденты заявили, что помогают другим неформально. 48% россиян подавали милостыню, 32% передавали деньги лично в руки нуждающемуся, а каждый десятый – через родных и близких.

Не пользуются популярностью у граждан методы помощи через интернет (8%) и sms (9%). Регулярно перечисляют средства с зарплаты меньше 1% опрошенных (0,4%), сообщают "Ведомости".