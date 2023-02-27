27 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

Медведев: Вопрос существования России — вопрос для всей цивилизации

Вопрос о существовании России будет решен вместе с вопросом существования всей человеческой цивилизации.

Об этом сообщил бывший президент России, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей", — заявил политик.

Мир без России "нам не нужен", — отметил Медведев, сообщают "Известия".

Ранее Медведев подвел итоги первого года специальной военной операции на Украине. Он отметил, что уже год, как "наши военнослужащие восстанавливают порядок, мир и справедливость на нашей земле, защищают наших людей и уничтожают корни неонацизма, они – герои".

Теги: Медведев, Украина



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