27 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

"Вкусно – и точка" запускает продажи аналога "Биг Мака"

В российской сети ресторанов быстрого питания "Вкусно – и точка" с 27 февраля появится в меню аналог "Биг Мака" – бургер "Биг Хит".

Новинка будет доступна для заказа во всех российских предприятиях сети. В состав бургера войдут котлеты из говядины (100%), сыр, маринованные огурцы, салат, лук, булочка с двумя видами кунжута и секретный соус "Биг Хит".

Ранее генеральный директор сети Олег Пароев говорил, что сложность с воссозданием "Биг Мака" состояла в замене оригинального соуса на аналогичный, который с использованием других ингредиентов не отличался бы по вкусу, сообщают "Ведомости".

Теги: Вкусно – и точка, рестораны



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