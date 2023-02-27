Зеленский подписал указы о введении санкций в отношении россиян

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал три указа, которые вводят ограничения в отношении россиян по решению Совета национальной безопасности и обороны страны.

Об этом глава государства заявил в мессенджере Telegram. "Подписал три указа для реализации решений СНБО", – сказал президент. Зеленский отметил, что ограничения затронули представителей спорта, "тех, кто помогает держать структуры наемников" и других россиян.

Ранее Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении 333 россиян и одной компании. В перечень попали несколько топ-менеджеров "Альфа-банка", "Московского кредитного банка", "Совкомбанка", МТС, Дом.РФ, "Уралсиба", ФК "Открытие", "Сити-банка", "Металлинвестбанка" и другие. Также под ограничения попала Московская биржа.

Санкции предполагают блокировку активов на территории Украины, приостановку торговых операций и другие меры.