Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США назвал сроки капитуляции Зеленского

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в своем блоге на YouTube заявил, что украинская военная машина будет уничтожена уже осенью этого года, сообщают РИА "Новости".

"Украина не протянет в этом конфликте до конца лета. Они истощат боеприпасы к середине лета, а в артиллерийской войне, если вы лишились снарядов, вы все умрете", — сказал специалист.

Риттер спрогнозировал разгром ВСУ и пленение оставшихся украинских солдат к октябрю этого года.

Ранее бывший американский разведчик заявил, что президент страны Владимир Зеленский потерпит поражение и повторит судьбу Адольфа Гитлера. По словам офицера, ВСУ находятся в критическом положении, поэтому лучшее, что сейчас может сделать украинский лидер, — это покинуть страну.