Столяров знает, что делает, и мы все должны на него равняться — Пригожин о лайках под постами Дудя

Бизнесмен Евгений Пригожин отреагировал на скандал, фигурантом которого стал зять действующего министра обороны России Сергея Шойгу фитнес-блогер Алексей Столяров.

Муж дочери Сергея Шойгу Ксении ранее поставил «лайк» на антироссийской публикации журналиста Юрия Дудя (признан в России иностранным агентом) в социальных сетях. Несмотря на то, что позже Столяров знак одобрения убрал, пользователи Сети опубликовали скриншоты с доказательствами в интернете.

Комментируя скандал, Пригожин заметил, что у фитнес-блогера «крутая крыша» и с такими людьми лучше не ссориться. Он иронично добавил, что если кто-то вроде зятя министра обороны России «лайкает» Дудя, то все должны ровняться на него и следовать его примеру, поскольку блогер должен понимать, что он делает.

«Понимаете, в чем дело. Генетика — упрямая штука. Часть людей, таких, как блогер Столяров, имеют определенное превосходство, и эти люди могут себе позволить лайкать Дудя. Похоже, что по мнению таких самородков, как Столяров, основная масса народа в стране — генетически ущербна», — цитирует бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Предприниматель также добавил, что не может делать замечания таким людям, как Столяров. По мнению владельца ЧВК «Вагнер», единственный правильный выход в такой ситуации – восхищаться зятем Шойгу.

«И уж если он лайкает Дудя, нужно всем взять и лайкнуть Дудя. Даже стихи на ум пришли: «Ох уж этот хитрый Дудь: ждет, кто лайкнет, — тому и вдуть», - заключил Пригожин.

Напомним, ранее пользователи Сети решили узнать, по какой причине Столяров решил оценить антироссийскую запись скандального журналиста, однако блогер грубо ответил на вопрос, назвав россиян «Z-быдлом».