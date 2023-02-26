На участке трассы М-11 в Новгородской области открыли движение по одной полосе

На участке трассы М-11 в Новгородской области, где произошло массовое ДТП, открыли движение по одной полосе в сторону Санкт-Петербурга на одном из пунктов взимания платы (ПВП), который закрывали для ликвидации последствий аварии, сообщает ТАСС.

Движение будет идти по одной полосе. На 503-м км, [где произошло ДТП,] ведутся работы по демонтажу ограждения для перепуска движения из Петербурга в Москву по встречному направлению.

По данным издания, число автомобилей, попавших в ДТП под Новгородом, выросло до 41. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в своем Telegram-канале сообщил, что все дети, которые пострадали в ДТП, обследованы.

"Госпитализация не потребовалась", - написал глава региона.

Напомним, на трассе М-11 в Маловишерском районе Новгородской области произошло массовое столкновение автомобилей. В результате ДТП 12 человек, в том числе четверо детей, были осмотрены на месте ДТП бригадой скорой медицинской помощи, одна женщина-водитель погибла на месте происшествия.

По предварительным данным, один из попавших в аварию грузовиков перевозил битум, в результате ДТП произошла его утечка на проезжую часть.

По факту аварии проводится доследственная проверка.