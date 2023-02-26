27 Февраля 2023
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Политика
Фото: Минобороны РФ

Мобилизованных из Иркутской области переведут к другому месту службы после жалоб на руководство

Мобилизованные из Иркутской области записали видеообращение с критикой вышестоящего командования, передает корреспондент Накануне.RU.

На видеоролике, опубликованном в соцсетях, военнослужащие сообщили, что их командиры отправляют их на линию огня без поддержки артиллерии, разведки и саперов. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале отреагировал на ситуацию и заявил, что военнослужащих переведут на новое место службы.

"По поводу видеообращения, записанного нашими мобилизованными ребятами из полка 1439. Обратился за разъяснениями в военную прокуратуру Министерства обороны РФ. Там определили ответственного за работу с нашими военнослужащими. Проведены индивидуальные беседы и в ближайшее время ребят переведут к новому месту службы. Держу ситуацию на контроле", - заявил глава региона.

Теги: видеообращение, мобилизованные, Иркутская область



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