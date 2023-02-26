В Новгородской области следователи проводят проверку по факту массового ДТП

В Новгородской области следователи СК выехали на место массового ДТП на трассе М-11, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.



На трассе М-11 в Маловишерском районе Новгородской области произошло массовое столкновение автомобилей. В результате ДТП 12 человек, в том числе четверо детей, были осмотрены на месте ДТП бригадой скорой медицинской помощи, одна женщина-водитель погибла на месте происшествия.

По предварительным данным, один из попавших в аварию грузовиков перевозил битум, в результате ДТП произошла его утечка на проезжую часть.

По указанию руководителя СУ СКР по Новгородской области Николая Супруна организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ. На место происшествия выехали следователи, следователи - криминалисты.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства ДТП и дать правовую оценку действиям лиц, в обязанности которых входит очистка снега на скоростной автомагистрали.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.