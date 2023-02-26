26 Февраля 2023
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Происшествия В России
Фото: ГИБДД

Число автомобилей, пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области, выросло до 32

Число машин, попавших в ДТП на федеральной трассе М-11 в Новгородской области, выросло до 32, среди них 25 легковых автомобилей и семь грузовиков. Из одного из них разлился перевозимый битум. Причиной ДТП стала плохая погода, сообщает ТАСС.

В аварии пострадали 12 человек, еще один погиб.

Организован съезд на дорогу М-10 на 330 км по направлению в Санкт-Петербург и на 545 км по направлению в Москву. Также организованы пункты обогрева для водителей. Пока время перекрытия трассы неизвестно.

Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту массового ДТП, по результатам которой дадут оценку "надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге".

Как сообщали в управлении ГИБДД по Новгородской области, ДТП произошло около 11.00 на 502-м км трассы М-11. Сначала столкнулись два грузовика, после чего в них врезался автомобиль Renault Duster и начали собираться другие машины.

Теги: массовое ДТП, трасса М-11, пострадавшие



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