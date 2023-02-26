26 Февраля 2023
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Происшествия
Фото: ГИБДД

В Новгородской области произошло массовое ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции Новгородской области устанавливают обстоятельства ДТП, произошедшего на 504 км автомобильной дороги М-11 "Нева", сообщили Накануне.RU в пресс-службе МВД-Медиа.

Сегодня в 11.20 на 504 км скоростной платной автомобильной дороги (СПАД) М-11 "Нева" в Новгородской области произошло массовое ДТП. По предварительной информации, в аварии участвовало около 10 автомобилей.

Полоса для движения транспортных средств по направлению в Москву временно перекрыта. С 545 км этот участок возможно объехать по федеральной автомобильной дороге М-10 "Россия".

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД, информация о пострадавших уточняется.

Теги: массовое ДТП, Госатоинспекция



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Развитие сюжета:

Ранее 26.02.2023 14:46 Мск Число автомобилей, пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области, выросло до 32


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