26 Февраля 2023
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Фото: скриншот с youtube-трансляции

Путин провел телефонный разговор с президентом Турции

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

В ходе телефонного разговора Владимир Путин поздравил Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с Днем рождения, отметив его большой личный вклад в развитие российско-турецких отношений. Были затронуты некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня.

Реджепу Тайипу Эрдогану также направлена поздравительная телеграмма Владимира Путина.

Теги: Владимир Путин, Эрдоган, телефонный разговор



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