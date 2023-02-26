Путин провел телефонный разговор с президентом Турции

В ходе телефонного разговора Владимир Путин поздравил Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана с Днем рождения, отметив его большой личный вклад в развитие российско-турецких отношений. Были затронуты некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня.

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.





