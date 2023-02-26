Русскому писателю-патриоту Александру Проханову - 85 лет

Сегодня исполняется 85 лет выдающемуся русскому писателю, патриоту в самом настоящем смысле слова Александру Проханову.

Сам мастер слова накануне юбилея написал в своем телеграмм-канале: «Мне отпущена огромная длинная жизнь. И время моего проживания в мире кажется мне непрерывным. Световод моей жизни от рождения к смерти непрерывно тянется, пропуская сквозь себя потоки моих жизненных энергий, моих жизненных коллизий, бесчисленную череду потрясающих по своей яркости и неповторимости событий».

Событий на жизненном пути писателя и, правда, было множество. Исторических событий, в которых Александр Проханов был не просто наблюдателем, а ярким, неповторимым, остро переживающим участником.

Родился писатель в Тбилиси в 1938 году, в эвакуации семья жила в Чебоксарах, в 1960 году Александр Андреевич закончил Московский авиационный институт и некоторое время проработал инженером в научно-исследовательском институте. Писать Проханов начал, еще будучи студентом.

Поиски собственного пути для вели писателя разными дорогами – он успел поработать лесником в Карелии, проводником туристов, геологом в самых разных уголках Родины.

Работа в «Литературной газете» дала бесценный опыт – Проханов, как корреспондент издания, освещал бурные события в 1970-х в Никарагуа, Анголе, Камбодже, Афганистане. Александр Андреевич писал и о боестолкновении советских и китайских военных на Даманском. За это время он объездил множество стран, побывал в самых разных городах и поселках Родины.

В 1990 году Александр Андреевич создает собственную газету «День», которая долгое время была чуть ли не единственным изданием патриотов страны.

Перечислять произведения Проханова нет смысла, их много, их лучше читать. Но каждое из них – слово патриота, болеющего душой за Россию.

Редакция Накануне.RU присоединяется к поздравлениям и желает Александру Андреевичу Проханову «долгие лета»!