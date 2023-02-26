СМИ: подрыв Киевом дамбы в Артемовске может вызвать эпидемии и усилить продовольственный кризис

Подрыв украинскими войсками дамбы в Артемовске может серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию в городе и усилить продовольственный кризис, сообщают РИА Новости со ссылкой на советника врио главы ДНР Игоря Кимаковского.

"В связи с подрывом дамбы вода хлынула в подвалы, это может вызвать серьезную эпидемию среди мирного населения", - подчеркнул Кимаковский.

Кроме того, подрыв дамбы усложнит доставку продовольствия в город, и, как следствие, усилит продовольственный кризис, указал он.

Как сообщало Накануне.RU, о том, что украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище Северный ставок стало известно 25 февраля. Следственный комитет России расследует обстоятельства взрыва дамбы. По версии следствия, это было сделано для того, чтобы создать неприемлемые условия для мирного населения: власти ДНР сообщают о затоплениях частных домов и подвалов, в которых люди прятались от обстрелов.

Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.