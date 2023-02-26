Папа Римский Франциск попросил у русских прощения и призвал начать переговоры с Украиной

Папа Римский Франциск сегодня в день, когда православные христиане отмечают Прощеное воскресенье, попросил прощения у всех, кого он мог обидеть в России, а также предложил украинцам и русским простить друг друга и начать переговоры в Прощеное воскресенье, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на председателя Всемирного союза староверов Леонида Севастьянова

"Папа русским и украинцам предлагает в Прощеное воскресенье простить друг друга, простить все обиды и сесть за переговоры. Христианская добродетель - это взаимопрощение и защита человеческой жизни. Нет такой цели, ради которой можно жертвовать жизнями людей. Он также просит в этот день прощение у всех, кого когда-либо обидел, прежде всего - кого обидел в России ", - приводит издание его слова.

В воскресенье перед началом Великого поста (в 2023 году он начнется 27 февраля) в православных храмах совершается чин прощения, во время которого по традиции верующие просят друг у друга прощение. Во время богослужения и духовенство, и миряне просят прощение друг у друга. Обычно говорят "прости меня", а в ответ - "Бог простит, и я прощаю. И ты меня прости!". Данная традиция распространилась и стала народной, люди просят прощение в течение всего этого дня.