Путин заявил, что России необходимо учитывать ядерный потенциал всех стран НАТО

России необходимо учитывать ядерный потенциал всех стран НАТО, а не только США. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин".

Президент, комментируя приостановку Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), отметил, что Североатлантический альянс считает своей главной целью стратегическое поражение России и потому необходимо учитывать их ядерный потенциал. Путин напомнил, что формально НАТО не является стороной ДСНВ - договор подписан между Москвой и Вашингтоном. Однако с подачи США весь альянс заявил о желании стать участником СНВ-3.

Владимир Путин также прокомментировал заявления о том, что НАТО - это скорее "политическая организация", а не "военный блок".

"Ну где же он не военный? Мы же видим, что происходит. Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы с центра поля", - констатировал российский лидер.

"Кроме всего прочего, когда они делают то, что делают сегодня на Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам. Это просто смешно", - подчеркнул Путин.

Напомним, президент РФ Владимир Путин во вторник в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, "мы должны для себя понять, на что все-таки претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал (Североатлантического) альянса".