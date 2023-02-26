26 Февраля 2023
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Происшествия В России Украина ДНР и ЛНР
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Следком занялся расследованием взрыва дамбы в Артемовске

Следственный комитет России расследует обстоятельства взрыва дамбы вооруженными формированиями Украины в Артемовске на водохранилище Северный ставок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По версии следствия, это было сделано для того, чтобы создать неприемлемые условия для мирного населения: власти ДНР сообщают о затоплениях частных домов и подвалов, в которых люди прятались от обстрелов.

Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

О том, что украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище "Северный ставок" стало известно накануне.

Артемовск (украинское название Бахмут) расположен в 55 км к северо-востоку от Донецка. Город является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. В настоящий момент за Артемовск идут ожесточенные бои.

По последним данным российские вооруженные силы освободили территории в окрестностях Артемовска: Клещеевку, Подгородное, Парасковиевку и Берховку.

Теги: дамба, Артемовск, Следственный комитет



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Ранее 26.02.2023 11:57 Мск СМИ: подрыв Киевом дамбы в Артемовске может вызвать эпидемии и усилить продовольственный кризис


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