В Екатеринбурге в грузовом поезде обнаружили испарение из резервуара с опасным грузом

Сегодня утром на третьем пути станции Екатеринбург-Сортировочный из резервуара с опасным грузом (метилтрихлорсилан) было обнаружено испарение, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Вагон был отцеплен и направлен на тупиковый путь. На место происшествия выехали специалисты ЭКОСПАС. Ведутся работы по устранению неисправности контейнера. Угрозы причинения вреда окружающей среде нет.

Свердловским транспортным прокурором проводится проверка законодательства при перевозке опасных грузов. По ее итогам будет дана оценка действиям работников железнодорожного транспорта по соблюдению требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.