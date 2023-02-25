Энергосистема Украины отказывается от лимитов на электричество для населения

Украина сумела восстановить работу энергосистемы в бездефицитном режиме и теперь отказывается от лимитированной подачи электроэнергии потребителям, заявил глава министерства энергетики страны Герман Галущенко. По его словам, лимиты на потребление света больше не понадобятся, если не будет новых ударов.

"Я рад, что сейчас энергосистема работает в бездефицитном режиме, уже третью неделю обеспечиваем производство электроэнергии в полном объеме в соответствии с потреблением", - заявил министр.