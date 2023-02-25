ЕС ввел санкции в отношении Альфа-банка и Тинькофф-банка

Евросоюз персонализировал десятый пакет санкций в отношении России.

Под ограничения попали три банка – Альфа-банк, Тинькофф-банк и Росбанк. Также санкции введены в отношении Фонда национального благосостояния, Общероссийского народного фронта, медиагруппы "Сегодня".

Персональные санкции введены в отношении главы Россотрудничества Евгения Примакова, главы СПЧ Валерия Фадеева, уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, врача и общественного деятеля Леонида Рошаля, политологов и журналистов Сергея Кургиняна и Виталия Третьякова.