Более 600 человек стали фигурантами дела о некачественных зданиях, рухнувших от землетрясения в Турции

В Турции в отношении минимум 612 человек проводится расследование о качестве жилых, коммерческих и общественных зданий, рухнувших в Турции в результате разрушительного землетрясения, передает AP со ссылкой на источник в правительственных кругах.

Министр юстиции Бекир Боздаг заявил, что 184 из 612 подозреваемых находятся под стражей до суда. Среди задержанных есть строительные подрядчики, владельцы или управляющие зданиями.

Последствия землетрясения силой 7,8 балла 6 февраля, которое привело к гибели почти 48 тыс. человек на юге Турции и севере Сирии, заставили власти и общественность задуматься о качестве построек. Рухнуло 173 тыс. зданий.

Эксперты говорят, что многие разрушенные постройки были возведены с использованием некачественных материалов и методов и часто не соответствовали государственным стандартам.