СМИ: Пригожин предложил отправить в зону боевых действий зятя Шойгу

Бизнесмен Евгений Пригожин предложил отправить зятя Сергея Шойгу в зону боевых действий. Скандал разразился после того, как в соцсетях сообщили о "лайке" блогера Алексея Столярова под антивоенным постом Юрия Дудя (внесен в реестр иноагентов Минюста РФ). Потом муж Ксении Шойгу, якобы, удалил отметку "нравится" и отдельно сообщил на своей странице, что ничего не лайкал, а появившаяся информация – фейк, манипуляция и результат фотошопа.

В Telegram-канале пресс-службы Пригожина появился такой комментарий бизнесмена: "Надо поймать Столярова и привести его ко мне. Я его обучу в течение шести недель, а поскольку я сам являюсь Z-быдлом, то помогу ему исправиться, отправив его на боевые действия".