25 Февраля 2023
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Происшествия За рубежом
Фото: Volkan Kasik/Anadolu Agency via Getty Images

Афтершоки после больших турецких землетрясений происходят каждые три минуты

Число афтершоков после сильных землетрясений на юго-востоке Турции приблизилось к 10 тысячам. Толчки происходят примерно каждые три минуты, сообщил глава отдела по снижению рисков Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Орхан Татар.

Между тем, число землетрясений выросло и в других регионах мира, в том числе в тихоокеанском. Сообщения о землетрясениях регулярно поступают из района Камчатки. Сегодня стало известно о землетрясении магнитудой 6,1 балла на японском острове Хоккайдо. По данным национального метеорологического управления Японии, эпицентр толчка находился на глубине всего шести километров.

Днем в субботу землетрясение было зафиксировано на юге Камчатки, там очаг находился на глубине 65 километров.

Теги: афтершок, землетрясение, турция, япония



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