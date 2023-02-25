Афтершоки после больших турецких землетрясений происходят каждые три минуты

Число афтершоков после сильных землетрясений на юго-востоке Турции приблизилось к 10 тысячам. Толчки происходят примерно каждые три минуты, сообщил глава отдела по снижению рисков Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Орхан Татар.

Между тем, число землетрясений выросло и в других регионах мира, в том числе в тихоокеанском. Сообщения о землетрясениях регулярно поступают из района Камчатки. Сегодня стало известно о землетрясении магнитудой 6,1 балла на японском острове Хоккайдо. По данным национального метеорологического управления Японии, эпицентр толчка находился на глубине всего шести километров.

Днем в субботу землетрясение было зафиксировано на юге Камчатки, там очаг находился на глубине 65 километров.